Trump continua a ser uma “ameaça para a democracia”, diz Pelosi

O Presidente dos EUA continua a ser “uma ameaça para a democracia norte-americana”, afirmou a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, ao criticar a absolvição de Donald Trump pelo Senado.

“O presidente e os republicanos do Senado banalizaram a ilegalidade e rejeitaram o sistema de freios e contrapesos da Constituição” dos EUA, acusou Pelosi em comunicado, qualificando o republicano Trump e o chefe dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, como uns “velhacos”.

Depois de criticar McConnell, por “de forma cobarde ter abandonado o seu dever de defender a Constituição”, Pelosi salientou que se registou pela primeira vez um voto bipartidário no Senado para a destituição de um presidente, aludindo ao voto de Mitt Romney, que alinhou com os democratas.

Antecipando declarações de Trump, Pelosi rejeitou que a votação dos senadores corresponda a uma absolvição do Presidente norte-americano, uma vez que “não houve julgamento”.

E não houve julgamento, desenvolveu Pelosi, “porque não há julgamento sem testemunhas, documentos e provas”. Para a líder democrata, “ao suprimirem as provas e rejeitarem os elementos mais básicos de um processo judicial justo, os republicanos do Senado tornaram-se cúmplices (da operação) de encobrimento do Presidente”.