Reino Unido confirma terceiro caso de coronavírus

O Reino Unido confirma a existência, dentro das suas fronteiras, de um terceiro caso positivo de coronavírus. A informação foi revelada pelas autoridades de saúde do país.

Trata-se de um caso contraído fora do Reino Unido, adiantaram.

"O doente está a ser transferido para um centro especializado, do serviço nacional de saúde. Estamos a aplicar medidas robustas para evitar qualquer hipótese de propagação do vírus, disse Chris Whitty, o responsável pela Direção-Geral da Saúde inglesa.

As duas primeiras pessoas no Reino Unido a serem infectadas com o vírus que tece origem em Wuhan, no centro da China, foram confirmadas em 31 de janeiro. Ambos estavam hospedados num hotel em York quando adoeceram, um deles é estudante da Universidade de York e o outro é seu familiar.

Nesta altura, os dois doentes estão a ser tratados numa unidade hospitalar especial em Newcastle.