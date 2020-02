Coronavírus leva a "guerra das máscaras" na China

A cidade de Chongqing, na China já teve 400 casos de coronavírus e para ajudar a impedir a transmissão do vírus contava com um carregamento de máscaras cirúrgicas para distribuir entre a população.

As máscaras, contudo, nunca chegaram. Num volte-face digno de um filme de faroeste – ou fareste, no caso – a cidade vizinha de Dali, que conta apenas oito casos confirmados, confiscou o carregamento quando estava a caminho de Chongqing e distribuiu as máscaras entre os seus próprios habitantes.

A notícia provocou grande revolta, com muitas pessoas a protestar nas redes sociais. A autarquia de Dali culpou dois dos seus funcionários, incluindo o diretor do gabinete municipal de saúde, que disse já ter sido despedido. As máscaras, porém, já não podem ser devolvidas.