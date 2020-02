Coronavírus já matou mais de 560 pessoas na China

O número de mortos em resultado do surto do novo coronavírus no território da China continental aumentou de 492 para 563 no espaço de apenas um dia.

O novo balanço foi revelado esta quinta-feira de madrugada pela Comissão Nacional de Saúde da China.

O número de casos não pára de aumentar. Há agora mais 3,694 pessoas infetadas na China, num total de 28.018 casos confirmados desde o início do surto, no mês de dezembro.

Além dos 563 mortos na China continental, outras duas pessoas morreram nas Filipinas e em Hong Kong, o que coloca o número total de casos fatais em 565.

Além do território continental da China e das regiões de Macau e Hong Kong, há casos de infeção confirmados em mais de 20 países.