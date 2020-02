Um comboio de alta velocidade descarrilou, esta quinta-feira de manhã, em Lodi, Itália, quando percorria o percurso de Milão a Salermo.

A estação Sky Italia avança que morreram os dois maquinistas e há, pelo menos, 27 feridos.

O comboio saltou saiu dos carris a cerca de 40 km da capital financeira da Itália, Milão, por volta das 5h30 (hora local).



As autoridades estão a investigar as causas do acidente.