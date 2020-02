Warriors e Timberwolves trocam Wiggins por D'Angelo Russell

Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves chegaram a acordo para a troca de Andrew Wiggins por D'Angelo Russell.

De acordo com a ESPN, os Warriors, equipa com o pior registo da conferência oeste da NBA, recebem Wiggins, assim como uma escolha protegida de primeira ronda do draft de 2021, e uma escolha de segunda ronda do draft de 2022.

Em sentido oposto segue D'Angelo Russell, que tinha assinado contrato máximo com os Warriors no início desta época, assim como Jacob Evans e Omari Spellman.

Com esta troca, realizada no último dia de mercado, os Warriors procuram libertar espaço no teto salarial para na próxima temporada voltarem a tentar atacar o título que escapou na temporada passada e que ditou o fim da era da equipa de Oakland.

Wiggins foi a primeira escolha do draft de 2014, pelos Cleveland Cavaliers, que trocaram o canadiano para os Timberwolves, onde fez toda a sua carreira, sem alcançar, até à data, o sucesso a que era projetado.