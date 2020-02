Ténis. Portugal repete convocatória

Os tenistas João Sousa, Pedro Sousa, João Domingues e Frederico Silva formam o quarteto de convocados de seleção portuguesa para o embate com a Lituânia, do “play-off” de permanência no Grupo I da zona euro-africana da Taça Davis.

Para o confronto com a Lituânia, Rui Machado, “capitão” da seleção portuguesa na Taça Davis, manteve a convocatória do encontro com a Bielorrússia, em setembro do ano passado.

O “play-off” entre Portugal, que não vence nenhum encontro fora para a Taça Davis desde 2013, e a Lituânia vai decorrer na cidade lituana de Siauliai, em 6 e 7 de março.