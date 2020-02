Rui Costa perde liderança na Arábia Saudita

O português Rui Costa (UAE-Emirates) perdeu a liderança da Volta à Arábia Saudita em bicicleta.

Após a terceira etapa, entre Riade e Al-Bujairi, o novo líder da prova é o alemão Phil Bauhaus (Bahrain-McLaren), que venceu a etapa ao sprint.

Bauhaus, de 25 anos, cumpriu a etapa de 119 quilómetros em 2.48,27 horas, à frente de Reinardt van Rensburg (NTT) e Youcef Reguigui (Terengganu).

Rui Costa terminou a etapa no 23.º lugar, com o mesmo tempo do vencedor, mas acabou por perder o símbolo da liderança devido às bonificações. Antigo campeão do mundo está agora a três segundos da frente.

Já Ivo Oliveira (UAE-Emirates) é 65.º classificado, a 8,07 minutos do líder, enquanto José Neves (Burgos-BH) está a 12,15 minutos.