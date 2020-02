Raptors batem recorde de vitórias consecutivas

Os Toronto Raptors têm um novo recorde de vitórias consecutivas. Ao derrotarem os Indiana Pacers, por 119-118, na madrugada desta quinta-feira, os campeões da NBA chegaram aos 12 triunfos sem interrupção, algo que nunca tinham conseguido na sua história.

Um recorde batido com muito esforço, dado que Toronto tinha uma desvantagem de 19 pontos no terceiro quarto e 10 quando faltam 2m27s para o final. Para esta reviravolta, foram decisivos Kyle Lowry (duplo-duplo de 32 pontos e 10 assistências), Serge Ibaka (30 pontos) e Pascal Siakam (25 pontos).



De nada valeram o triplo-duplo (25 pontos, 11 ressaltos e 10 assistências) de Domantas Sabonis), os 24 pontos de Malcolm Brogdon e os 22 pontos de Justin Holiday.

Os Raptors estão no segundo lugar da Conferência Este, com 37 vitórias e 14 derrotas. Os Pacers estão em quinto, com balanço de 31 triunfos e 20 derrotas.

Todos os resultados



Detroit Pistons-Phoenix Suns, 116-108

Boston Celtics-Orlando Magic, 116-100



Brooklyn Nets-Golden State Warriors, 129-88



Toronto Raptors-Indiana Pacers, 119-118



Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks, 120-127

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers, 109-103



Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies, 107-121

Utah Jazz-Denver Nuggets, 95-98

Los Angeles Clippers-Miami Heat, 128-111