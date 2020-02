Famalicão define "novas metas" quando chegar aos 35 pontos

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, diz que a equipa definirá novas metas para a temporada quando chegar aos 35 pontos, o que pode acontecer nesta jornada, caso vença o Vitória de Guimarães, em casa.

"Quando terminámos a primeira volta disse que queríamos fazer uma segunda volta igual à primeira, apesar de sabermos que era quase impossível. Mas estamos disponíveis para atacar a segunda volta da mesma forma. Chegando aos 35 pontos, o que nos garante o nosso principal objetivo [manutenção], vamos continuar a ser ambiciosos e a pensar em novas metas", disse, em conferência de imprensa.

O Famalicão ocupa o quinto lugar da tabela classificativa, com os mesmos pontos do que o Sporting e menos um do que o Braga, que é terceiro. O quinto posto representar um lugar na Liga Europa na próxima temporada.

Sobre a receção ao Vitória de Guimarães, João Pedro Sousa não espera facilidades, apesar do mau momento de forma dos vimaranenses.

"Temos que ter a consciência de que vamos defrontar uma equipa muito forte. Vem de alguns resultados negativos, mas é uma das excelentes equipas do nosso campeonato. [Tem] excelentes jogadores, um excelente treinador. Esperamos inúmeras dificuldades. Estamos a trabalhar para conseguir anular a organização ofensiva do Vitória", remata.

O Famalicão recebe o Vitória de Guimarães, no sábado, às 15h30, no Estádio Municipal de Famalicão.