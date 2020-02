Atenção, Benfica. Famalicão vai poupar titulares contra o Vitória de Guimarães

João Pedro Sousa quer colocar o Famalicão na final da Taça de Portugal e, por isso, vai rodar a equipa no jogo do campeonato deste fim-de-semana, contra o Vitória de Guimarães, depois de ter perdido no Estádio da Luz, contra o Benfica, por 3-2, jogo que permite ao Famalicão sonhar com o Jamor.

"A nossa proposta de jogo vai manter-se, mas vou ser muito honesto. Vamos mudar vários jogadores. Tínhamos isso planeado. Queremos estar muito fortes e para isso temos de mudar, devido ao desgaste por causa do jogo de terça-feira [da Taça, com o Benfica]. Queremos estar fortes no sábado e na terça-feira e só gerindo jogadores é que conseguimos. Não preciso de dizer que tenho confiança nos que vão jogar. Sei que vão dar uma resposta forte e vencer o jogo", disse, em conferência de imprensa.

O Famalicão recebe o Vitória de Guimarães no sábado e joga frente ao Benfica na terça-feira, às 20h45, jogo com relato e acompanhamento na Renascença.