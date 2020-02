Artur Soares Dias na "pole position" para arbitrar clássico do Dragão

Paulo Pereira acredita que o árbitro que vai marcar presença no clássico entre FC Porto e Benfica é Artur Soares Dias.

Em declarações a Bola Branca, o ex-árbitro assinala que Soares Dias é o árbitro "mais conceituado em Portugal" e o que tem tido "uma carreira mais consistente a nível internacional", pelo que reúne as condições para assegurar um desempenho de qualidade num dos jogos mais tensos do campeonato.

"Há um árbitro que se sobressai e que tem todas as condições para fazer o jogo em termos de qualidade. Esse árbitro é o Artur Soares Dias. Seria a minha aposta para este jogo", indica o ex-árbitro, que também desempenha funções como VAR Bola Branca nos relatos da Renascença.

Paulo Pereira refere que há outros nomes que podem ser equacionados, mas que não suscitam a mesma confiança.

"Em termos de retaguarda, o Tiago Martins tem, também, em termos regulamentares e nos termos das tais três jornadas de intervalo, as mesmas condições que o Soares Dias. Depois, temos ainda mais três internacionais, que são o António Nobre, o Fábio Veríssimo e o Vítor Ferreira, que, por motivos diversos, mais em termos de qualidade, não me parece que farão parte do lote", sustenta.

Como tudo funciona

Paulo Pereira explica as regras e os critérios adotados pela Liga, no que toca às nomeações dos árbitros:

"O regulamento da Liga é muito amplo e permite que qualquer árbitro, ao fim de uma jornada ou de dez dias, seja novamente nomeado para um determinado clube. Apesar disso, há um critério que é, normalmente, utilizado, que passa por colocar três jornadas de intervalo entre uma nomeação e a outra."

Artur Soares Dias esteve "no dia 14 de janeiro no Benfica-Rio Ave na Taça de Portugal, a 14 de janeiro, e no Moreirense-FC Porto, da 16.ª jornada do campeonato, quatro dias antes.

"Neste momento, o Artur Soares Dias reúne todas as características necessárias e tudo aponta para que seja ele a estar nesse jogo", termina Paulo Pereira.

O FC Porto-Benfica, da 20.ª jornada do campeonato, está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.