Mercado na Premier League volta a fechar a 1 de setembro

O mercado de transferências de verão da Premier League vai voltar a fechar no dia 1 de setembro, anunciou, esta quinta-feira, a liga, em comunicado.

"Na reunião de acionistas de hoje, os clubes da Premier League votaram para mudar a data do fecho de mercado de transferências da temporada 2020/2021, que volta à tradicional data de fim de agosto/início de setembro. O mercado fechará às 17h00 do dia 1 de setembro", pode ler-se.

A janela não fechará a 31 de agosto pois é um feriado no Reino Unido, segundo esclarece, também, o comunicado.

O mercado de transferências volta a fechar praticamente em simultâneo às maiores ligas europeias - a portuguesa incluída, depois de ter fechado no início da agosto nas duas últimas épocas, antes do arranque do campeonato.