Ídolo do filho de Patrick Kluivert é Cristiano Ronaldo

Justin Kluivert é um avançado internacional holandês, tal como o pai, antigo ídolo de Ajax, AC Milan e Barcelona, foi. Contudo, o seu ídolo não se chama Patrick Kluivert, mas sim Cristiano Ronaldo.

Assim revelou o jovem avançado da Roma, em entrevista ao serviço de "streaming" DAZN. O facto de Ronaldo militar na Juventus, uma das equipas rivais da Roma, não o acanhou.

"Pelo que ele é dentro e fora de campo, o meu ídolo é Cristiano Ronaldo. Admiro-o desde criança e ainda o sigo, mas não tenho uma foto com ele", lamentou Kluivert.

O percurso de Justin Kluivert, de 20 anos, tem sido tido várias semelhanças com o do pai: foi formado no Ajax, antes de rumar a Itália. No entanto, ao passo que Patrick assinou pelo AC Milan, Justin faz carreira na Roma, pela qual soma sete golos e 10 assistências em 57 jogos. Esta época, leva cinco golos e das assistências em 22 partidas.