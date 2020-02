Entrevista a ​Ana Avoila. Aumento extra na função pública “é uma proposta provocadora”

Ana Avoila, coordenadora da Frente Comum dos Sindicatos da Função Pública, tem encontro marcado na segunda-feira com a ministra da Modernização do Estado, Alexandra Leitão. Em cima da mesa está um aumento extraordinário acima dos 0,3% para uma parte dos funcionários públicos.



O “Público” já noticiou que a garantia por parte do Governo de que os aumentos da função pública seriam superiores a 0,3% foi essencial para garantir a abstenção do PCP na votação no Orçamento do Estado (OE) para 2020. Isso não significa que o Governo já tem o que quer e que, portanto, as rondas negociais de segunda-feira serão uma fachada?

Não são uma fachada porque elas existem, mas é a continuação de uma postura que já não era boa e que esta ministra veio agravar. A ministra convocou os sindicatos com um ofício de forma ilegal, porque não cumpriu os prazos que tinha que cumprir, e a propor aos sindicatos que pedissem a negociação suplementar que só pode ser pedida depois de um processo negocial estar concluído.

A lei da negociação na administração pública diz que a negociação começa a partir de dia 2 de setembro, com propostas de um lado e do outro lado, e que, tendencialmente, deve acabar antes da votação final do OE, ou seja, até aí têm de discutir quais são as verbas que vão estar presentes numa rubrica do OE para se poder fazer os aumentos salariais. Isto não aconteceu. A ministra marca uma reunião para dia 10 depois da votação do OE? Naturalmente, que é fora de horas. Vamos lá estar, mas lamentamos muito.

E preparam-se para sair a meio?

Não. Não sei o que é que vai sair de lá. Pedimos à ministra que nos enviassem as propostas, como manda a lei da negociação. Ninguém sabe o que vamos encontrar. O ministério não enviou nada, nem respondeu nada. Esta é uma prática que se instalou dentro da administração pública. É uma falta de cultura democrática, uma falta de respeito pelos trabalhadores, mais do que pelos sindicatos. Isto é lamentável e cria indignação nos trabalhadores.

Disse que aumentos salariais da função pública de 0,3% são uma proposta insultuosa. Se, como tudo indica, for um pequeno aumento nos dois escalões mais baixos da função pública isso será o quê? Uma proposta vergonhosa ou só tímida?

É uma proposta provocadora. Por causa do aumento do salário mínimo, o Governo, no passado, em vez de atualizar a primeira posição da tabela remuneratória única, para depois fazer a devida proporcionalidade até ao fim como a lei manda, não o fez.

O ano passado foi o cúmulo. Pôs os 635 euros na quarta posição e não na primeira. O Governo sabe perfeitamente que no ano passado, com os 635 euros, criou uma situação que é inaceitável e incomportável em termos de relações humanas dentro dos locais de trabalho. 635 para quem está há 30 anos e 635 para quem entra, não pode ser!