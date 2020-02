Shéu rejeita empate. "Benfica vai ao Dragão para ganhar"

Shéu rejeita categoricamente que o Benfica se desloque ao Estádio do Dragão, no sábado, para jogar para o empate. Na antevisão a mais um clássico do futebol português frente ao FC Porto, o antigo médio afirma, em declarações a Bola Branca, que os encarnados "entram em todos os jogos para ganhar" e que, no confronto que se avizinha, isso não será exceção.

"Este é mais um jogo no qual vamos disputar os três pontos e, como os restantes, são fundamentais que se ganhem. Não deixa de ser um jogo com uma envolvência muito grande e que potencia todo este calor entre os adeptos de futebol. São três pontos importantes em cada uma das perspetivas: uma equipa procura consolidar o avanço que tem e a outra está focada na recuperação", salienta.

Sobre a fragilidade defensiva que o Benfica tem apresentado, Shéu desvaloriza a preocupação e realça que, em última instância, o fundamental é ganhar e "o Benfica tem ganhado".

Lesão de Jardel pode ser oportunidade

A lesão de Jardel encurtou as opções disponíveis para Bruno Lage no eixo da defesa, que passa agora a contar apenas com Rúben Dias, Ferro e Morato como opções.

Para a antiga glória do Benfica, a ausência do central brasileiro é motivo de "preocupação", mas também ser uma oportunidade para outros jovens valores surgirem.

"Estamos preocupados com o Jardel, porque é um jogador valioso e que tem muita influência. Contudo, isto cria expetativas nos mais novos, naqueles que têm possibilidades de poder jogar, e que podem aproveitar esta circunstância. Lamentamos a ausência do Jardel, mas, por outro lado, também se abre caminho para quem estiver muito perto de chegar àquela posição. A vivência dos clubes é mesmo assim", sustenta Shéu.

Adaptação de Weigl não surpreende

Recuperado da infeção respiratória que o afastou do jogo da Taça de Portugal está Julian Weigl, que se prepara para regressar à equipa titular no clássico. O médio alemão deverá somar a sua sexta titularidade no Benfica. Para Shéu, que esteve ligado ao Benfica, durante quase cinco décadas, a rápida adaptação de Weigl ao universo encarnado e aos métodos de Bruno Lage não é surpresa.

"É evidente que há jogadores com perfis diferentes e os períodos de adaptação dependem, em primeiro lugar, deles, e, em segundo, da forma como o clube pode minimizar as dificuldades que sintam nesse aspeto. A adaptação do Weigl parece-me normal. É um jogador de nível alto e, quando assim é, têm um contacto muito mais diverso e é muito mais fácil para eles se adaptarem", termina o antigo jogador e dirigente encarnado.

O FC Porto-Benfica, da 20.ª jornada do campeonato, está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.