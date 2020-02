Benfica inicia parceria com equipa americana de basebol

O Benfica estabeleceu um protocolo com o San Francisco Giants, clube da liga norte-americana de basebol.

Segundo os encarnados, o acordo vai além da vertente desportiva, abrangendo as áreas comercial, tecnológica e patrimonial.

Alcino António, vice-presidente responsável pela área do património, garante que o entendimento entre as duas instituições “extravasa a vertente desportiva” e insere-se no “plano de expansão que o Benfica iniciou há alguns anos”.

Já o presidente dos Giants, Stephen Revetria, lembra que o seu clube aderiu à Associação Internacional de Museus Desportivos, da qual o Benfica é membro fundador, e que a parceria começou a ser trabalhada em durante a digressão do Benfica aos Estados Unidos, para a disputa da International Champions Cup, em 2019.