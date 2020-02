Inclusus, um vinho jovem com sabor a reinserção

“Um dos fatores de risco é o desemprego, pelo que temos que prevenir, promovendo a empregabilidade”, acrescentou a diretora. Estes projetos “visam a promoção das competências pessoais e profissionais no sentido de os jovens conseguirem a reinserção social com êxito”.

Para a diretora do Estabelecimento Prisional de Leiria (Jovens), a aposta neste tipo de projetos justifica-se com a importância da valorização da formação com vista à reinserção social. Em entrevista à Renascença , Joana Patuleia afirma que o projeto se insere no âmbito da “prevenção da reincidência”.

A parceria contempla não só ações de formação nas vinhas da sociedade agrícola em Torres Vedras, onde o engenheiro agrónomo Amândio Cruz explica aos reclusos como se poda uma videira e os cuidados a ter, bem como a participação no processo de engarrafamento nas instalações da AdegaMãe. Nos seis hectares de terra do estabelecimento prisional, em Leiria, os reclusos fazem a preparação e o acompanhamento da vinha, bem como a vindima.

Vários jovens reclusos do Estabelecimento prisional de Leiria estão envolvidos num projeto que visa a sua valorização profissional para facilitar a sua reinserção no mercado de trabalho quando saírem em liberdade.

Mathieu, um dos reclusos participantes, está satisfeito com a oportunidade. Com 28 anos já está habituado à agricultura e pondera enveredar por essa área quando sair. Em declarações à Renascença no dia em que fez uma ação de formação na AdegaMãe, em Torres Vedras, o jovem admitiu gostar da área da agricultura”. Com familiares a trabalhar nesta área, o jovem salientou que “sempre quis aprender e agora estou a aprender.” Para Mathieu, isto “é muito mais do que passar o tempo, porque estamos a ter uma aprendizagem” além de ser o satisfazer de um desejo que nunca pensou vir a concretizar que era “estar a trabalhar na área da agricultura.”

Também Carlos Monteiro está satisfeito. O jovem reconhece que “foi interessante trabalhar com a natureza.” Para Carlos, é importante “trabalharmos ao ar livre” pois “sentimo-nos mais livres da situação em que estamos.” Além disso, como “não sabemos o dia de amanhã”, esta “é uma oportunidade que temos aqui para conseguirmos dar um rumo à vida.” Por isso, pensa mesmo em pedir emprego à AdegaMãe quando sair da prisão.

E a AdegaMãe estará disponível para o acolher e aos outros. A sua ajuda será preciosa, revelou Joana Pedro “até porque há falta de mão de obra especializada neste setor.” A diretora de Marketing e Enoturismo nega que o facto de se tratar de ex-reclusos seja um estigma, até porque “eles tem uma vantagem que é a experiência e o facto de já terem estado envolvidos neste projeto e terem tido formação na área”, o que, para a AdegaMãe, “é uma mais valia.”

O projeto arrancou há um ano com a produção de 2.500 garrafas do Inclusus, prevendo-se que a colheita de 2019 chegue às oito mil garrafas. As garrafas estão à venda na loja do estabelecimento prisional em Leiria, na AdegaMãe, em Torres Vedras e em duas lojas de Lisboa.

Os lucros obtidos com a venda dão à prisão a possibilidade de melhorar a vinha, levando assim a que mais reclusos possam participar.