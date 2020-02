Romeu Silva: ​“FC Porto está fora do título se não vencer clássico”

A três dias do Porto-Benfica, no Estádio do Dragão, Romeu Silva, antigo internacional português que representou os dois emblemas e jogou 12 clássicos na sua carreira, acha que o jogo será decisivo nas contas do título, principalmente para a equipa de Sérgio Conceição.

“O FC Porto não pode perder se quiser continuar na corrida pelo título. É com esse foco que os jogadores terão de estar campo, mas estão habituados a esse tipo de jogos. Se o FC Porto não vencer, perde a corrida porque como temos visto, o Benfica com maior ou menor dificuldade, nos jogos que restam acabará por passar”, antevê Romeu Silva, em entrevista a Bola Branca.



Quanto à dose de favoritismo das equipas, Romeu Silva coloca o Porto à frente do jogo. “O FC Porto jogando em casa é mais favorito mas estes jogos são sempre muito bem disputados, de uma concentração alta. O Benfica tem jogadores que podem desequilibrar. É rápido nas transições e tem jogadores com técnica acima da média. O Benfica tem dois jogadores que se destacam, Pizzi e Rafa e que podem causar mossa. E tem um avançado [Vinícius] que está com a graça toda e que tem feito golos em todos os jogos. Na parte defensiva o Benfica claudicou um pouco mas tem tido no seu guarda-redes uma peça muito importante”, analisa Romeu Silva.

Gestão na Taça sem influência no clássico

Sobre a gestão dos treinadores nos jogos de ontem, Romeu Silva não acredita que as equipas se ressintam fisicamente no clássico.

“Não sei bem se Sérgio Conceição poupou oito jogadores em Viseu porque não vejo uma equipa com um onze base. O Porto faz muitas mudanças por lesões e castigos. Se apresentar o onze de maior valia, com os jogadores que têm feito mais jogos, penso que terá condições para ganhar. No Benfica, o treinador disse que iria poupar. Deixou três no banco mas acabou por precisar deles. Fisicamente as equipas estão em condições de poder dar o seu melhor”, considera.

Romeu Silva, nesta entrevista a Bola Branca pede a atenção do Conselho de Arbitragem para a escolha do árbitro do clássico. Para Romeu, a arbitragem portuguesa anda sem saúde. “Terá de ter um árbitro à altura do jogo. A arbitragem portuguesa está uma lástima. E se o VAR é uma ferramenta de mais valia para a arbitragem, não tem acontecido e é preciso rever essa situação”, alerta o antigo jogador.

O clássico entre FC Porto e Benfica joga-se no sábado, com apito inicial marcado para as 20h30, com relato e acompanhamento na Renascença.