FC Porto diz que "arbitragem portuguesa viveu uma verdadeira noite negra"

"As imagens não deixam margem para qualquer dúvida: o erro do árbitro, bem posicionado e de frente para o lance, é flagrante; e a inação do videoárbitro, que teve tempo e condições para avaliar a jogada pormenorizadamente, é inexplicável à luz da razão, das leis do jogo e dos princípios básicos da oftalmologia", pode ler-se.

O FC Porto voltou a criticar a arbitragem do jogo contra o Académico de Viseu, ao reclamar um penálti nos descontos sobre Corona, num lance que consideram "uma falta óbvia". Depois de Sérgio Conceição dar voz ao descontentamento, o FC Porto veio publicamente criticar Carlos Xistra, VAR do jogo, através da newsletter "Dragões Diários".

Os dragões deixam críticas diretas a Carlos Xistra, o videoárbitro do jogo, e queixam-se da falta de critério do árbitro.

"Os erros grosseiros cometidos por João Pinheiro nem têm sido assim tão raros. Na época passada, este árbitro cometeu falhas graves que permitiram ao Benfica vencer na Feira e em Braga e conquistar o campeonato. E o que dizer sobre a visão de Carlos Xistra? Há menos de um mês, quando o Benfica perdia em casa com o Aves, no espaço de alguns segundos não viu uma falta clara de Ferro sobre Mohammadi, para logo a seguir assinalar um penálti inexistente por suposta infração sobre Vinícius. Em pouco tempo, oscilou entre a cegueira de uma toupeira e olho clínico de uma águia", prossegue.

O clube portista vai mais longe e comenta também a arbitragem do jogo entre Benfica e Famalicão. Segundo o FC Porto, Gabriel deveria ter sido expulso, o que representaria uma ausência no clássico.

"João Pinheiro e Carlos Xistra não foram os únicos árbitros que ontem tiveram atuações infelizes. Em Lisboa, Hugo Miguel e Bruno Esteves pouparam um cartão vermelho a Gabriel, do Benfica, numa altura em que o jogo estava empatado a uma bola. Se a verdade desportiva tivesse imperado, o médio falharia a próxima jornada do campeonato. A quatro dias de um clássico, a arbitragem portuguesa viveu uma verdadeira noite negra, que terminou com erros com potencial influência nos resultados de dois jogos. O facto de terem sido cometidos por figuras com um histórico recente muito negativo – recorrentemente prejudicial ao FC Porto e favorável ao Benfica – só contamina ainda mais a já precária credibilidade das competições nacionais", remata.



O clássico entre FC Porto e Benfica joga-se no sábado, no Estádio do Dragão, às 20h30, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.