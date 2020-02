FC Porto arranca preparação para o clássico com duas boas notícias

O FC Porto arrancou, esta quarta-feira, a preparação para o clássico contra o Benfica com duas boas notícias para Sérgio Conceição.

Dois dos jogadores que figuram no boletim clínico, Danilo Pereira e Aboubakar, evoluiram para treino condicionado, sendo que também realizaram trabalho de ginásio. Pepe continua a realizar apenas tratamento e ginásio.

O plantel volta a treinar esta quinta-feira, às 16h00, no Olival.

O FC Porto-Benfica está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, com relato e acompanhamento na Renascença.