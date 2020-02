Deputado do PS apresenta três razões para votar contra a eutanásia

Pedro Cegonho, deputado do PS, vai votar contra os projetos de lei sobre a legalização da eutanásia, que dia 20 deste mês vão ser votados na Assembleia da República.

Dando o caso da Bélgica, Pedro Cegonho refere que houve uma “proliferação de motivos pelos quais a eutanásia pode ser admissível”, e dá exemplos “como a manutenção do pedido mesmo que o doente perca a consciência ou da eutanásia poder ser aplicada a menores de idade, algo que no início da legislação não era admissível”.

Outra das razões apontadas para dizer “não” à legalização da eutanásia em Portugal, refere Pedro Cegonho, é a de “acreditar que a medicina ainda tem respostas para o sofrimento das pessoas que pedem para morrer”.

Eutanásia vs. Constituição

O apreço pela vida humana leva o deputado socialista a votar contra. Trata-se de um voto que “não originou qualquer pressão no seio do partido”, garante.

Já quanto à possível intervenção do Tribunal Constitucional nesta matéria, Pedro Cegonho é perentório: “a legalização da eutanásia tem problemas de constitucionalidade relativamente à inviolabilidade da vida humana”.

Questionado sobre a possibilidade de realização de um referendo sobre o assunto, o deputado socialista não tem dúvidas, garantindo que “este é um tema que não pode ser referendável”.



Pedro Cegonho falava esta quarta-feira à margem do debate “Eutanásia e boa morte hoje”, uma iniciativa do Centro de Reflexão Cristã, que decorreu no Centro Nacional de Cultura (CNC), em Lisboa.