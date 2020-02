Costa afasta cenário de crise política por causa da descida do IVA da electricidade

O primeiro-ministro, António Costa, afasta, esta quarta-feira, e, Bruxelas, um cenário de crise politica por causa descida do IVA da electricidade, declarando, questionado sobre uma eventual ameaça de demissão como sucedeu no caso dos professores, que não colocou a "questão nesses termos".

"Eu não falei desse assunto nem pus a questão nesses termos", disse Costa.

"Esparávamos que os outros correspondessem ao nosso esforço de diálogo", prosseguiu, sublinhando que "até agora" não verificou isso.

"Não me vou pôr a fazer especulações", disse, ainda, o primeiro-ministro acrescentando que tem "a esperança de que toda a gente tenha o bom senso necessário para não pôr em causa um orçamento, para não adotar uma medida que é socialmente injusta, ambientalmente irresponsável e financeiramente insustentável".

António Costa argumentou ainda que "distinguir a taxa do IVA em função da natureza do consumidor é uma violação clara da legislação comunitária", que abriria "um conflito jurídico com a União Europeia".