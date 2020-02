Aprovada proposta do BE sobre dedicação plena dos médicos ao Serviço Nacional de Saúde

Uma maioria de deputados do PS, BE e PCP aprovou esta terça-feira uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 (OE 2020)sobre o regime de trabalho de dedicação plena dos médicos dos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



A medida, aprovada na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da discussão na especialidade do OE 2020, com a abstenção da Iniciativa Liberal e os votos contra do PSD, CDS-PP e Chega, prevê a atribuição de prémios remuneratórios e não remuneratórios aos profissionais que adiram ao regime.

"O regime de trabalho a desenvolver é baseado em critérios de desempenho, deve prever as modalidades de dedicação plena obrigatória e facultativa, e estabelecer os respetivos incentivos, remuneratórios e não remuneratórios, nomeadamente acréscimos remuneratórios, majoração de dias de férias, acesso a formação e participação em eventos científicos, entre outros", refere a proposta.

Para que o regime avance, a proposta prevê que o Governo irá proceder, em 2020, à regulamentação da Base 29 da Lei de Bases da Saúde.

Ao longo deste ano, "o Governo disciplina a aplicação progressiva da dedicação plena aos coordenadores de unidades de saúde familiar e diretores de centros de responsabilidade integrados e a sua generalização no recrutamento de diretores de departamento e de serviço de natureza assistencial e de coordenadores de unidades de cuidados de saúde personalizados, com quem sejam contratualizadas metas de desempenho assistencial", indica ainda a proposta.