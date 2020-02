TDT vai mudar de frequência, mas o consumidor não tem de pagar nada

A frequência da Televisão Digital Terrestre (TDT), um serviço gratuito de televisão, vai ser alterada a partir de sexta-feira, dia 7. A mudança não implica qualquer alteração em casa – ou seja, nem a compra de um televisor novo nem de qualquer outro aparelho.

“Se alguém for abordado no sentido de que tem de comprar uma nova televisão ou mudar a antena ou que tem de passar para um pacote com televisão paga, isto é absolutamente falso. Ninguém deve cair nesse engano”, alerta o presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), nesta quarta-feira, na Renascença.

Convidado no programa As Três da Manhã, João Cadete de Matos explica que “a única coisa que o consumidor vai ter de fazer é, com o seu comando da televisão ou na caixa que tem sintonizada a antena da TDT, fazer a sintonia do novo canal. É uma operação simples”.

Tudo o que implique mais do que isto é falso e a ANACOM pede a todos os consumidores que denunciem qualquer tentativa de burla.

“Denunciem essas situações, porque a Anacom vai atuar – e já está a atuar nas queixas que recebemos – no sentido de fazer uma fiscalização dos motivos e dos autores desses procedimentos”, sendo que foram criadas “condições de coimas muito avultadas, que podem ir até cinco milhões de euros, para quem pratique estas más práticas”, afirma João Cadete de Matos.

Estas multas são dirigidas a “operadores ou agentes que comercializem este tipo de pacotes”, pois trata-se de “uma burla muito grave, porque, de facto os espectadores têm este direito de continuar a ver televisão gratuita”, sublinha ainda.