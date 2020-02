O ministro da Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, acusa o PSD de irresponsabilidade pela suspensão da linha circular do metro.



“É uma completa irresponsabilidade e uma completa irresponsabilidade mormente do PSD, partido que já foi Governo, para além de ser uma óbvia interferência nos poderes de outros órgãos de decisão, neste caso do Governo, e na empresa pública Metro de Lisboa”, argumenta em declarações à Renascença.

O governante esclarece que esta “não é uma suspensão por um ano, é uma suspensão de pelo menos três anos” e garante que Portugal arrisca-se a “perder 83 milhões de euros de fundos comunitários”.

Os deputados aprovaram terça-feira à noite uma proposta do PAN que trava a criação de uma linha circular. A proposta teve os votos a favor do PSD, BE, PCP e Chega, os votos contra do PS e da Iniciativa Liberal e a abstenção do CDS, pelo que foi viabilizada.

A medida aprovada determina que que o “Governo procede, durante o ano de 2020, à suspensão do projeto de construção da Linha Circular do Metropolitano de Lisboa”, acrescentando que durante o ano 2020 o Governo realiza “através do Metropolitano de Lisboa, um estudo técnico e de viabilidade económica, que permita uma avaliação comparativa entre a extensão até Alcântara e a Linha Circular”.

O Executivo fica ainda obrigado a avançar com os estudos técnicos e económicos necessários com vista à sua expansão prioritária para o Concelho de Loures e “uma avaliação global custo-benefício, abrangendo as várias soluções alternativas para a extensão da rede para a zona ocidental de Lisboa”.