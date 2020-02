Rui Pinto tinha "negócio online" de venda de livros e antiguidades

O criador do Football Leaks Rui Pinto, em prisão preventiva e acusado de 90 crimes, tinha um "negócio online" de venda de livros e antiguidades com o pai em Budapeste, cidade onde residia até ser detido.



A informação foi revelada pelo acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, divulgado esta terça-feira pela agência Lusa, que rejeita o recurso da defesa do 'hacker', que pretendia retirar a medida de prisão preventiva, a mais gravosa.

Nele consta um excerto de interrogatório no qual o português, de 30 anos, explica estar "desempregado" em Portugal, tendo esse negócio em Budapeste.

"Isso tem a ver com livros antigos, com antiguidades, porque a Hungria fazia parte do império austro-húngaro, a língua oficial era o alemão, e existia diverso comércio, comercialização de livros da Alemanha para o império austro-húngaro e depois, com o início da II Guerra Mundial, muitos desses livros, na Alemanha, desapareceram", explicou, lembrando as listas dos livros proibidos, e referiu que em Budapeste "existiu uma grande oportunidade de encontrar esse tipo de livros".