Deram negativo os dois casos suspeitos de coronavírus em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) informa que o terceiro e quarto caso suspeitos de infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV) em Portugal, que foram encaminhados para o Hospital Curry Cabral, foram negativos após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas.

O primeiro caso era referente a um homem de nacionalidade portuguesa, de 44 anos, residente na zona da Grande Lisboa. A situação foi detetata através da linha de apoio médico.

O segundo caso é homem, de 40 anos, que esteve em contacto com outras pessoas que contraíram o coronavírus fora de Portugal, nomeadamente com um grupo de cidadãos alemães que adoeceram após uma formação no estrangeiro.

Aumentou para quatro o número de pacientes com sintomas compatíveis com o coronavírus em Portugal, desde o início do surto.

Os dois primeiros - um em Lisboa e outro na zona de Felgueiras - não se confirmaram depois de realizados os exames médicos.