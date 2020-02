Costa nega ter sabido da encenação de recuperação das armas de Tancos

António Costa já respondeu ao questionário do juiz Carlos Alexandre no âmbito do processo de Tancos em fase de instrução e nega ter tido qualquer conhecimento da encenação da recuperação das armas.

No despacho de 50 páginas a que a Renascença teve acesso, António Costa garante que só soube do assalto aos paióis de Tancos a 28 junho 2017, informação que lhe foi dada “pelo então ministro da Defesa Azeredo Lopes”.

Diz ainda o primeiro ministro que nunca falou com a casa Militar da Presidência da República sobre Tancos”.

Quanto à encenação para a recuperação do material militar garante que não soube de nada.

No questionário do juiz Carlos Alexandre é perguntado se o primeiro-ministro sabia da “concordância do ex-ministro da Defesa a Luís Vieira para que este avançasse para a recuperação do material à margem da Polícia Judiciária.

António Costa disse não saber e que “não creio que isso possa ter acontecido já que Azeredo Lopes sempre desempenhou com lealdade as suas funções”.

Diz ainda que não teve conhecimento da referida reunião de 4 agosto de 2017, onde Luís Vieira terá entregue três documentos ao ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes, entre eles o tão falado memorando. Costa adianta que só teve conhecimento da recuperação do material “durante a manhã do próprio dia através de um telefonema de Azeredo Lopes”.

Refere ainda o primeiro-ministro que soube que a procuradora-geral da República falou com o ministro da Defesa em outubro de 2017 onde dava conta da “intenção de enviar uma participação por escrito para efeitos de abertura de um processo disciplinar porque estaria descontente com a atuação da Polícia Judiciária”.

Questionado pelo juiz se teve conhecimento da encenação através de um documento entregue por Luís Vieira ao ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes, o primeiro-ministro diz que no dia 12 outubro de 2018 mostrou ao ministro da Defesa “um documento confuso, onde resulta claro que a recuperação do material decorreu em paralelo e sem conhecimento da Polícia Judiciária.”

Questionado se não tinha ordenado qualquer medida de atuação, António Costa refere “que não se impunha a adoção de outras medidas”.