Coronavírus “pode ter consequências positivas” para Portugal, diz ministra da Agricultura

O coronavírus "pode ter consequências bastante positivas" para as exportações portuguesas do sector agroalimentar para os mercados asiáticos.

A tese é da ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, e foi enunciada em Berlim, à margem de uma visita às empresas portuguesas que participam na Fruit Logistica, uma das mais importante feira de frutas e legumes do mundo.

A ministra revelou não ter dados que permitam fazer uma avaliação, mas diz acreditar que as consequências do novo coronavírus até podem beneficiar as exportações nacionais: "Acho que até pode ter consequências bastante positivas. Ainda assim, não tenho dados que me permitam fazer uma avaliação. Atendendo a que é um mercado emergente, em crescimento explosivo, temos de preparar-nos para corresponder à nossa ambição que é reforçar as nossas vendas e equilibrarmos a nossa balança comercial."

O Governo anunciou em 9 de janeiro que mais cinco empresas nacionais podem exportar carne de porco para a China, juntando-se assim aos quatro operadores que já tinham recebido luz verde.



Questionada sobre o aumento da confiança da carne de porco portuguesa, face à propagação do coronavírus, a ministra da Agricultura confirmou: "É verdade. A Ásia e a China têm um problema de saúde pública, nomeadamente com a peste suína africana, e também isso se veio a demonstrar enquanto um potencial para promover as nossas exportações."

"Aquilo que fazemos, através da Direção Geral de Alimentação e Veterinária é um trabalho de grande proximidade com o apoio do AICEP para podermos continuar a promover os nossos produtos lá fora", acrescentou. Na Fruit Logistica participam 32 empresas portuguesas. Metade da comitiva chinesa cancelou a sua presença na feira que começou hoje e termina na sexta-feira.