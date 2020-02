Turquia. Dupla avalanche causa, pelo menos, 23 mortos

Pelo menos 23 pessoas morreram na manhã desta quarta-feira em resultado de uma dupla avalanche no distrito de Bahcesaray, província de Van, situada na zona oriental da Turquia.

Entre os mortos, encontram-se militares e membros da Administração de Situações de Emergência e Desastres (AFAD) do Governo turco e da Equipa Nacional de Resgate Médico (UMKE). As equipas ajudavam no resgate às vítimas de uma primeira avalanche ocorrida na terça-feira, que matou cinco pessoas depois da queda de um veículo.

O governador local da província de Van, Mehmet Emin Bilmez, disse à imprensa que cerca de 30 pessoas já foram resgatadas. Acredita-se que mais vítimas continuem soterradas depois da segunda avalanche, embora ainda não tenha sido revelado um número concreto.

As equipas de resgate estão a trabalhar nas buscas numa mancha de neve com dimensão estimada de, pelo menos, quatro metros de altura.



