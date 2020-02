Turquia. Dupla avalanche causa 38 mortos

Pelo menos 38 pessoas morreram na manhã desta quarta-feira em resultado de uma dupla avalanche de neve no distrito de Bahcesaray, província de Van, situada na zona oriental da Turquia.

Entre os mortos, encontram-se militares e membros da Administração de Situações de Emergência e Desastres (AFAD) do Governo turco e da Equipa Nacional de Resgate Médico (UMKE). As equipas ajudavam no resgate às vítimas de uma primeira avalanche ocorrida na terça-feira, que matou cinco pessoas depois da queda de um veículo. Oito pessoas já tinham sido resgatadas quando a segunda avalanche atingiu as operações de salvamento.



A segunda avalanche matou 33 pessoas, número ainda a ser apurado pelas autoridades. Segundo a AFAD, há pelo menos 53 feridos entre as duas quedas de neve.

O governador local da província de Van, Mehmet Emin Bilmez, disse à imprensa que mais de 30 pessoas já foram resgatadas com vida, nove das quais se encontram em estado crítico. Mais vítimas continuam soterradas depois da segunda avalanche, embora ainda não tenha sido revelado um número concreto.



As equipas de resgate continuam a trabalhar nas buscas numa mancha de neve com dimensão estimada de, pelo menos, quatro metros de altura. As operações, que envolvem dezenas de ambulâncias e carros de suporto estão a ser dificultadas por ventos fortes que intensificam a queda de neve.

[Atualizado às 15h22]