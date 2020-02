Republicano Mitt Romney vota a favor da destituição de Trump

Em rota de colisão com o seu partido, o senador republicano Mitt Romney vai votar a favor da condenação do Presidente norte-americano, Donald Trump, no processo de destituição.



A decisão do julgamento que decorre no Senado será conhecida esta quarta-feira. Para Mitt Romney, o Presidente é “culpado de um abuso terrível de confiança pública”.

O senador republicano considera que não censurar Donald Trump no julgamento de “impeachment”, que está a chegar ao fim no Senado, seria uma falha histórica.

Mitt Romney decidiu tomar esta posição em rota de colisão com o seu partido, uma vez a maioria republicana no Senado deverá absolver Trump.

No processo de 'impeachment', Donald Trump é acusado de ter tentado pressionar o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para que investigasse a atividade da família de Joe Biden, rival político do líder norte-americano, junto de uma empresa ucraniana envolvida num caso de corrupção.



Trump é suspeito de fazer depender o descongelamento de ajuda militar à Ucrânia, no valor de 400 milhões de dólares, da abertura de uma investigação aos Biden pela justiça da Ucrânia.