EUA. Primárias democratas arrancam com polémica e uma surpresa chamada Buttigieg

Os primeiros resultados das eleições primárias do Partido Democrata norte-americano no estado do Iowa foram conhecidos esta terça-feira com muitas horas de atraso, devido a problemas informáticos, e trouxeram algumas surpresas.



Desde logo, Pete Buttigieg - o nome não é fácil de pronunciar - está na frente com uma ligeira vantagem sobre Bernie Sanders, numa altura que são conhecidos os dados de 62% dos locais de voto.

Os resultados conhecidos colocam Pete Buttigieg em vantagem, com 26,9% dos delegados do estado do Iowa. Em segundo lugar aparece o veterano Bernie Sanders, com 25,1%.

Pete Buttigieg, de 38 anos, foi militar, esteve no Afeganistão e é o primeiro candidato assumidamente homossexual. Antes da corrida a candidato presidencial, do seu currículo político faz parte o cargo de presidente da Câmara de South Bend, no estado do Indiana.