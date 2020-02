Donald Trump absolvido no processo de destituição

Os senadores votaram depois o segundo artigo referente a um possível crime de obstrução do Congresso por parte do Presidente dos Estados Unidos. Em relação a esta acusação, Trump foi absolvido com 53 votos contra 47.

Trump conseguiu os votos necessários para não ser afastado do cargo devido a abuso de poder no caso em que pediu à Ucrânia para investigar o adversário democrata Joe Biden, em troca de milhões de dólares em ajuda militar.

No primeiro artigo referente ao crime de abuso de poder, 52 senadores votaram contra a acusação e 48 a favor, entre os quais o republicano Mitt Romney em rota de colisão com o seu partido.

O Presidente norte-americano foi esta quarta-feira absolvido no processo de destituição. Donald Trump foi "salvo" pelos republicanos, em maioria no Senado.

Donald Trump, de 73 anos, foi o terceiro Presidente da história dos Estados Unidos a ser alvo de um processo de destituição.

A absolvição chega um dia depois do debate do Estado da União e a meses das eleições presidenciais de 3 de novembro, em que Trump vai tentar a reeleição.

Os dois artigos do "impeachment" tinham sido aprovados pela Câmara dos Representantes, controlada pela oposição democrata, a 18 de dezembro.

O processo passou depois para as mãos do Senado. Para ser destituído, dois terços dos senadores tinham que votar contra Trump.

No julgamento que decorreu no Senado, os republicanos travaram a audição de novas testemunhas ou a junção ao processo de novas provas contra o Presidente.

Donald Trump considera que o processo de "impeachmet" era uma "caça às bruxas" e uma tentativa de golpe por parte do Partido Democrata, para anular a sua vitória nas eleições de 2016.

O Presidente norte-americano já reagiu nas redes sociais à conclusão do julgamento de destituição. Anunciou que vai fazer uma declaração ao país, na quinta-feira, sobre o que apelidou de "vitória no embuste de impeachment".

Minutos depois público no Twitter um vídeo com uma montagem da revista "Time" com cartazes de campanha para as eleições de 2024 e anos seguintes e acaba com a frase "TRUMP 4EVA" (Trump para sempre).