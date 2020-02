Avião despista-se e parte-se em três na Turquia. 120 passageiros ficaram feridos

Um avião da companhia aérea turca Pegasus Airlines despistou-se no aeroporto Sabiha Gökçen, em Istambul, com 171 passageiros e seis tripulantes a bordo.

Segundo as autoridades e o governador de Istambul, Ali Yerlikaya, 120 passageiros ficaram feridos e foram transportados para hospitais na área depois de evacuados do avião. O canal turco NTV explicou, mais tarde, que ambos os pilotos foram feridos com gravidade e já foram transportados para o hospital. Não há mortes a registar.

O Boeing 737-800 dividiu-se em três partes depois de uma “aterragem difícil”, segundo o ministro dos Transportes turco, Cahit Turhan. A fuselagem e a cauda do avião partiram-se e a parte exterior do avião ficou em chamas, apagadas rapidamente pelos bombeiros no local.





O acidente decorreu depois de uma tentativa de aterragem por parte dos pilotos entre ventos fortes, que foram a causa das avalanches ocorridas na Turquia esta quarta-feira. Os voos anteriores da companhia já tinham sido impedidos de aterrar pelas condições climatéricas.



A companhia aérea Turkish Airlines cancelou todos os voos a entrar e a sair de Sabiha Gökçen como forma de prevenção. Já os voos com destino ao aeroporto em que decorreu o acidente foram desviados para Istambul.

[Atualizado às 19h06]