Aeroportos de Nova Iorque podem ficar submersos até 2100

Alguns dos aeroportos mais movimentados do mundo, incluindo os de Nova Iorque, podem ficar submersos até o final do século, se o nível das águas do mar continuar a subir na sequência do aquecimento global não controlado.

A conclusão é divulgada nesta quarta-feira pelo World Resources Institute (WRI), com sede em Washington. De acordo com a investigação realizada, basta um metro de subida do nível do mar para cerca de 80 aeroportos em todo o mundo serem inundados até 2100.

Em 2019, um relatório de 2019 do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, organismo da ONU) alertava para o facto de o nível das águas do mar poder aumentar em cerca de 60 a 110 cm se as emissões de gases de efeito estufa continuassem a aumentar fortemente.

E, mesmo que o objetivo do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura a menos de dois graus Celsius seja cumprido, os investigadores consideram que quase 45 dos aeroportos de todo o mundo situados em áreas baixas podem ser inundados por uma provável elevação do nível do mar de cerca de meio metro.