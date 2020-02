Nissan X-Trail 1.3 – Versátil e com um motor surpreendente

A Nissan pode reclamar, e com propriedade, ser a mãe de todos os SUV, com o lançamento do pioneiro Qashqai em 2007. Com este modelo inaugurou uma nova era nos automóveis utilitários, desportivos e espaçosos. Muitos construtores automóveis apanharam a “onda”, e a Nissan não ficou para trás, e desenvolveu o X-Trail como Crossover.

As marcas nipónicas nem sempre acertam com o design automóvel ao gosto europeu. O X-Trail é, contudo, um produto muito apresentável. Tem um pára-choques volumoso sem ser saliente, um aro cromado nas dimensões certas a rodear a grelha em favos e ópticas nem demasiado esguias nem demasiado grandes que conferem ao conjunto um ar agressivo.

A traseira é discreta com um portão de generosas dimensões, e a lateral apresenta três vidros (e nenhum é falso) o que pode ser muito útil para quem optar por um X-trail com terceira fila de bancos e um total de sete lugares.

Os interiores são de boa qualidade, com a maior parte dos revestimentos em plástico aborrachado que limitam e muito os ruídos parasitas que inevitavelmente vão surgir para quem optar por fazer do X-Trail um verdadeiro veículo utilitário e desportivo.

O espaço é rei e senhor dentro do X-Trail. A bagageira conta com mais de 550 litros. O guarda luvas é de boas dimensões, e o condutor pode contar com um espaço de arrumação fechado por baixo do apoio central de braços.

O X-Trail é penalizado por utilizar alguns plásticos mais duros mas salva-se a honra do convento com o facto de estarem colocados em zonas onde raramente se toca.

Quem tem menos de 1,70 metros e gosta de conduzir numa posição mais alta, tem de regular de forma quase cirúrgica a distância ideal do volante e do banco, para não ter o joelho a tocar sistematicamente nesta zona inferior do tablier. Um pormenor, que não destoa no conjunto.

Os tecidos utilizados para revestir os bancos podiam ter uma maior qualidade, tal como podia e devia ter sido utilizado um revestimento aborrachado na zona inferior do tablier junto ao joelho direito do condutor.

O espaço à frente é bom, e o no banco traseiro é superior. Quer no que diz respeito à distância entre os joelhos e as costas do banco da frente, quer no espaço do banco que serve bem para três adultos. Há um apoio de braços no banco traseiro, mas para ser utilizado abre um espaço para a bagageira, o que pode ser uma fonte de ruído. Em contrapartida, talvez dê jeito para quem quer transportar a bordo uns esquis, sem penalizar muito o espaço disponível.

O motor puxa bem e a caixa tem a dura tarefa de gerir o conjunto de uma tonelada e meia do X-Trail, mais o peso do condutor e do passageiro. É por isso natural que com alguma frequência esta baixe uma velocidade para acompanhar devidamente o ritmo. A caixa automática DCT de 7 velocidades, não sendo a melhor do mundo, dá bem conta do recado.

Impressionante é o turbo que transforma este X-Trail numa máquina atraente. Não mostra sofrimento, e transforma o Nissan num 4 rodas com alguma leveza. O motor leva o X-Trail a uma velocidade máxima de 198 quilómetros por hora, e vai do zero aos cem em 11,5 segundos.