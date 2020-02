Rui Costa conserva liderança da geral na segunda etapa da Volta à Arábia Saudita

O português Rui Costa (UAE-Emirates) segurou a liderança da classificação geral individual da Volta à Arábia Saudita em bicicleta, numa segunda etapa ganha pelo italiano Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie).

Bonifazio, de 26 anos, cumpriu os 182 quilómetros entre Sadus Castle e Riade em 4:32.31 horas, dois segundos a menos do que o resto do pelotão, que ‘sprintou’ até à meta, com o alemão Phil Bauhaus (Bahrain McLaren) em segundo e o francês Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic) em terceiro.

Costa, que venceu a tirada inaugural, chegou em 17.º, a dois segundos, e conservou a camisola verde, de líder da prova saudita, numa etapa maioritariamente plana em que Bonifazio, com um ataque no último quilómetro que surpreendeu o pelotão.

O ciclista luso lidera a geral com um segundo de vantagem para o australiano Heinrich Haussler (Bahrain-McLaren), segundo, com Bouhanni em terceiro, a dois.

Ivo Oliveira, colega de equipa de Rui Costa, cortou a meta em 28.º lugar, mantendo o quarto lugar da classificação jovem e subiu ao 26.º posto na geral, enquanto José Neves (Burgos-BH) foi 68.º, caindo para 95.º.

Na quinta-feira, a terceira etapa vai ligar Riade a Al Bujairi e apresenta já um perfil mais montanhoso ao longo de 119 quilómetros.