Renato Garrido sai da Oliveirense

A Oliveirense confirma a saída da equipa técnica (Renato Garrido, Edo Bosch e o preparador físico Nuno Cerqueira) no final desta época.

A direção do clube admitiu à Lusa que não chegou a acordo para a renovação do vínculo dos dois treinadores principais que chegaram a Oliveira de Azeméis na temporada 2017/18, a seis jornadas do fim, juntando-se então ao preparador Nuno Cerqueira que os acompanha na saída e também na seleção portuguesa.

Na época passada, a Oliveirense conquistou a Taça de Portugal, disputada em 'casa', e apesar de este ano se ter reforçado para "conquistar todos os troféus", perdeu a Supertaça diante do FC Porto e ocupa atualmente o quinto lugar no campeonato, mas mantém-se em prova na Liga Europeia e na Taça de Portugal.

Renato Garrido, Edo Bosch e Nuno Cerqueira fazem parte da equipa técnica de Portugal, que venceu o Campeonato Mundial e a Taça das Nações de hóquei em patins, em 2019.