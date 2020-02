Lakers vencem com mais uma exibição inspirada de LeBron James

Os Los Angeles Lakers venceram, em casa, os San Antonio Spurs, por 129-102, com uma exibição inspirada de LeBron James.

LeBron esteve muito perto do duplo-duplo, com 36 pontos e nove assistências em registo, para além de sete ressaltos em 34 minutos em campo. Kyle Kuzma apontou 18 pontos e 12 ressaltos e Anthony Davis apontou 18 pontos e cinco ressaltos.

A noite foi também de destaque para Rajon Rondo, que apontou sete pontos, quatro ressaltos e nove assistências, que o elevam ao 16º jogador com mais assistências na história da NBA, com um total de 7161, ultrapassando Terry Porter.

Do lado dos Spurs, DeMar DeRozan lutou contra a maré, com 28 pontos, nove ressaltos e sete assistências.

Com esre resultados, os Lakers somam a segunda vitória seguida e lideram a conferência oeste, com 38 pontos e 11 derrotas, registo superior ao rival, Clippers, com 35 vitórias e 15 derrotas.

Outros resultados

New Orleans Pelicans 108-120 Milwaukee Bucks

Houston Rockets 125-110 Charlotte Hornets

Denver Nuggets 127-99 Portland Trail Blazers