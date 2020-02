Felix Auger-Aliassime confirmado no Estoril Open

O canadiano Félix Auger-Aliassime, de 19 anos e no 21.º lugar do "ranking" ATP, foi confirmado, esta quarta-feira, no Estoril Open, que decorre de 25 de abril a 3 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.

Com 19 anos, Auger-Aliassime já foi 17.º na hierarquia mundial, depois de um ano de 2019 em que entrou na 108.ª posição, e é um antigo campeão júnior do Open dos Estados Unidos.

O canadiano junta-se ao português João Sousa nas confirmações da prova, regressando após ter passado por Portugal em 2018, e explicou, citado pela organização, que tinha "sentido falta de jogar em Portugal em 2019".

"Estou muito contente por poder regressar este ano. Só tenho boas memórias", atirou.

Nascido em 2000, foi o mais jovem a entrar num quadro principal de um "challenger", aos 14 anos, estreando-se no "qualifying" do US Open em 2018, ano em que, no Estoril Open, caiu nessa mesma fase.

Foi semifinalista do Masters 1000 de Miami em 2019, e chegou à finais dos torneios de Lyon e de Estugarda.