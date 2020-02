O Benfica perdeu 88-75 contra o Bakken Bears e está fora da Europe Cup de basquetebol.

Os encarnados estavam obrigados a vencer para seguirem para os play-offs.

Ao intervalo, a equipa de Carlos Lisboa já perdia por 54-34.

Anthony Hilliard foi o melhor marcador do Benfica, com 19 pontos.

Com esta derrota, as águias terminaram o fase de grupos no terceiro lugar, com 9 pontos, a um ponto dos Bakken Bears e dois do Medi Bayreuth.