Depois do Brexit

Na passada sexta-feira consumou-se um facto de enorme importância e simbolismo: o Reino Unido deixou oficialmente de fazer parte da União Europeia, através do “opting-out” chamado Brexit. Foi, recorde-se, o momento culminante de um processo muito arrastado, que começou no referendo vencido pelo “Sim” ao Brexit em junho de 2016.

Segue-se agora um período de transição de onze meses, destinado a moldar o tipo de relações que o Reino Unido manterá com o clube da UE, antes da entrada em vigor desse novo “modus vivendi”, a 1 de janeiro de 2021.

Qualquer que seja o balanço a fazer do Brexit, e haverá sempre visões otimistas e pessimistas, o alcance do facto em si é enorme. A saída inglesa poderá clarificar muitos aspetos até aqui pendentes, removendo o ruído que havia, dos britânicos contra o excessivo dirigismo de Bruxelas, e do diretório europeu contra a falta de solidariedade (financeira e não só) de Londres em relação à Europa comunitária. Os pragmáticos acrescentarão até que o 31 de janeiro de 2020 foi um alívio mais do que necessário para uma novela que durava há tempo demais, e que a saída britânica, inaugurando um precedente, poderá levar a outras saídas benéficas, na ótica de se vir a alcançar uma dimensão ótima e funcional para uma UE hoje demasiado cacofónica. Sobre quem se segue a sair, aceitar-se-ão apostas: talvez a Dinamarca ou a Suécia, por pressão centrípeta contra a massa continental, talvez a Grécia ou algum dos países ibéricos, empurrados para fora, se a Europa não aceitar funcionar a duas (ou mais) velocidades.

O Brexit, sobretudo – e nisto não vai pessimismo, mas realismo – abrirá questões novas, ou renovadas, para lá do diálogo entre duas entidades (os que saem e os que ficam) doravante separadas. Desde logo, devolvido à sua insularidade, o Reino Unido vai com certeza passar por uma redefinição identitária, não se sabendo se permanecerá “unido”. Para escoceses e irlandeses, o dirigismo de Londres é porventura tão opressivo quanto era o centralismo de Bruxelas em relação aos ingleses. A solidez daquele laço dependerá do que fizer Nicola Sturgeon perante Downing Street, da questão da fronteira entre as Irlandas e do próprio peso que a República da Irlanda (a “remainer”), puder ter. Se tudo se dividir, a Inglaterra voltará à era Tudor, quando tinha apenas um laço com Gales e a Escócia (sobretudo) era um país estrangeiro.

Em segundo lugar, a amputação da União Europeia de uma sua importante parcela – aqui considerada não pela economia, mas pela geografia, história e cultura – obrigará também a repensar uma relação que anda silenciada: a da UE, grupo de países da Europa (com graus de pertença diferentes, via Schengen ou união monetária), com a Europa total, a Europa dos que não fazem parte da UE (onde agora está o Reino Unido), ou que poderão vir a abandonar essa filiação, e também com a própria Europa das nações e povos da UE, quantas vezes críticos do “status quo” vigente em Bruxelas.

Em terceiro lugar, a Europa pós-Brexit é um continente menos atlântico e a inclinar-se para o centro-leste, num quadro geoestratégico que deverá fazer pensar, por exemplo, portugueses e espanhóis, doravante mais isolados na frente atlântica da UE, sobre que papel e lugar podem e devem ocupar no interior da comunidade. E em quarto lugar (não é finalmente, porque muito mais haverá, no futuro, a dizer) a saída do Reino Unido vale como um símbolo para os que não gostam do (nosso) velho mundo: por razões diferentes, o Brexit agrada a russos, a chineses e a muçulmanos, talvez mesmo até aos atuais Estados Unidos da América. Ora, o que agrada a estes atores extraeuropeus talvez nos deva preocupar a nós, os europeus.