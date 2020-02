Rui Borges sonha com qualificação para o Jamor no Dragão

Rui Borges mostrou-se muito orgulhoso com a exibição da sua equipa, em casa, contra o FC Porto, no empate a uma bola na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Em conferência de imprensa, o técnico garante que o clube continua a sonhar com o Jamor.

"Estou muito orgulhoso do que fomos capazes de fazer. Disse que iríamos ter de saber sofrer porque jogámos contra uma grande equipa, é normal que tenha muita qualidade. Não chegamos aqui por acaso, vamos para o Dragão ainda a sonhar. Enquanto aqui estamos, vamos sonhar", disse.

O técnico da equipa da II Liga acredita que a exibição mostrou a muitas pessoas a qualidade do Académico de Viseu.

"Dá-me um tremendo gozo, até porque vi muitas pessoas que davam o Viseu como derrotado, que iria ser fácil. Isso magoa ouvir, não chegamos aqui por acaso, mas sim com valor e mérito. Hoje demonstramos o valor, até porque não me lembro de muitos lances de perigo do Porto", remata.