Reforços apresentados. Diogo Salomão e Sagna chegam para acrescentar

De regresso ao futebol português, Diogo Salomão espera “trazer algo novo” à equipa do Santa Clara.

“Eu vou tentar aproveitar e pôr em prática tudo aquilo que são as minhas qualidades, o meu forte em prol da equipa e espero com isso trazer algo de novo também ao jogo, àquilo que é o futebol do Santa Clara”, disse o ex-jogador do Steaua Bucareste.

Já Pierre Sagna, também de regresso a Portugal, espera que os insulares consigam “atingir os seus objetivos”.

Os dois jogadores foram reforços de inverno no último dia de mercado e apresentados esta quarta-feira.