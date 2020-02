Rafael Leão. “Começaram a bater nos jogadores com socos e chapadas"

O jovem Rafael Leão testemunhou, esta quarta-feira, em tribunal sobre a invasão de Alcochete. Lembrou momentos de terror naquele dia de maio de 2018.

“Fechámo-nos no balneário e o Vasco Fernandes e um segurança tentaram fechar a porta mas não conseguiram. Começaram a bater nos jogadores com socos e chapadas. Um indivíduo que passou por mim e mandou uma cinturada no Misic. Bateram no Acuña, no Battaglia e no William no peito e na cara. Eram quatro ou cinco à volta de cada um”, disse.

O avançado do Milan, um dos que rescindiu na sequência da invasão, disse, por videochamada, que reconheceu um dos arguidos por ter andado com ele na escola. Terá sido Rúben Marques a agredir Misic com um cinto, referiu.

Na altura, Leão morava na Academia. Após a invasão abandonou as instalações: "Depois do sucedido não fiquei na Academia, não consegui, não me senti bem, agarrei nas minhas coisas e fui para casa".

Para sexta-feira está previsto o depoimento de Frederico Varandas, atual presidente do Sporting, na altura chefe do departamento médico dos leões.