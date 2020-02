Maniche: "Só uma vitória do FC Porto não decide já o campeonato"

"Antes de mais, é um clássico, um jogo intenso só por si, um jogo equilibrado. Obviamente, o FC Porto está mais pressionado, visto que joga em casa e precisa de ganhar para não se distanciar do Benfica e deixar praticamente o campeonato decidido. O Benfica tem uma vantagem de sete pontos, pelo que tem uma margem de alguma tranquilidade para encarar este jogo. Vai ser um jogo difícil para ambas as partes, mas o FC Porto tem obrigatoriamente de vencer para o campeonato não ficar decidido", afirma em entrevista a Bola Branca .

As duas equipas chegam ao clássico de sábado numa fase de forte densidade competitiva e ambas com quatro dias de recuperação relativamente aos jogos da Taça de Portugal. No entanto, Maniche defende que no Porto-Benfica a parte mental irá sobrepor-se à vertente física.

"A obrigatoriedade por parte do FC Porto em ganhar este jogo pode, por vezes, quebrar um pouco a equipa a nível físico. Os jogadores para jogarem nestas equipas habituadas a ganhar e onde a pressão é evidente são preparados mais a nível mental do que a nível físico. Tanto o Benfica como o FC Porto não têm feito grandes jogos nem grandes exibições, mas a grande diferença é que o Benfica continua a ganhar e o FC Porto não ganha. Por vezes, as vitórias tapam muita coisa e as derrotas trazem à tona os defeitos que as equipas podem ter. Se o FC Porto ganhar este jogo, voltamos novamente a falar bem do FC Porto e a dizer que o Benfica voltou a acusar a pressão frente a um grande, visto que a única derrota que têm foi contra o FC Porto na Luz", sublinha.