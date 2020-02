Apertos e um salvador

A vitória do Benfica contra o Famalicão, nos descontos, e o empate do FC Porto no Estádio do Fontelo, contra o Académico de Viseu, em destaque nas manchetes dos jornais desportivos nacionais desta quarta-feira.

"Gabriel, o salvador", aponta o jornal "Record", em referência ao golo nos descontos do médio brasileiro.

"Coração e cabeça", escreve "A Bola", enquanto que "O Jogo" escreve "grandes apertos", em relação aos dois jogos.

O 35º aniversário de Cristiano Ronaldo, a possível substituição de Silas no Sporting e a disputa entre Vitória de Guimarães e Leixões sobre a percentagem do passe de Tapsoba são outros temas em destaque nos jornais desportivos.