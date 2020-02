Messi critica Abidal, que pode estar de saída do Barcelona

Lionel Messi veio a público deixar duras críticas a Eric Abidal, secretário técnico do Barcelona, que disse, esta quarta-feira, em declaração ao "Sport", que os jogadores foram responsáveis pela saída do treinador Valverde do comando técnico do clube catalão.

"Via os jogos e olhava para a forma como jogávamos, a tática e o trabalho dos jogadores. Muitos jogadores não estavam satisfeitos e não trabalhavam muito. Havia também um problema de comunicação interna. Disse ao clube o que achava e que era preciso tomar uma decisão", disse o atual dirigente e ex-jogador.

O avançado argentino, um dos capitães de equipa, não tardou em responder a Abidal através das redes sociais, com duras críticas em público, cenário muito pouco habitual em Messi.

"Não gosto de fazer isto, mas penso que cada um tem de ser responsável pelas suas tarefas e assumir as suas decisões. Somos os primeiros a reconhecer quando não estávamos bem. Os responsáveis pela área de gestão desportiva também devem assumir as suas responsabilidades e, acima de tudo, encarregarem-se das decisões que tomam. Acho que quando falamos de jogadores, devemos dar nomes, porque, caso contrário, estamos a sujar o nome de todos e a alimentar coisas que são ditas e que não são verdadeiras", pode ler-se.

Entretanto, de acordo com a "RAC-1", Abidal pode estar de saída da estrutura do Barcelona. Josep Maria Bartomeu, presidente do clube, pediu uma reunião de emergência com Abidal, sendo que a saída é um cenário possível.